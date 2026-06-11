Часы «дерптского студента»: в Тригорском открывают новую выставку одной мемории

Завтра, 12 июня, в Государственном Пушкинском заповеднике откроется выставка одной мемории — «Часы Алексея Николаевича Вульфа», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.



Часы, принадлежавшие Алексею Вульфу. Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Старинный хронометр первой половины XIX века вместе с ключом для завода и футляром будут экспонировать в «Тригорском» — в музее-усадьбе приятелей и соседей ссыльного Пушкина. В заповеднике напомнили, что часы были переданы в музей представителем дворянских родов Вульфов и Вревских Александром Вревским. По его свидетельству, эта вещь принадлежала Алексею Вульфу — сыну Прасковьи Осиповой (урождённой Вындомской, в первом браке — Вульф), хозяйки Тригорского.

В «Михайловском» напомнили, что в годы так называемой северной ссылки Пушкина Алексей Вульф занимал особое место в его окружении. Поэт ценил своего молодого друга, прислушивался к его суждениям, читал ему главы из «Бориса Годунова», даже обсуждал с ним планы побега из «псковского заточения». Вульфу посвящён ряд пушкинских стихотворений, и ряд исследователей полагает, что именно с молодого Вульфа во многом был списан «портрет» Владимира Ленского в романе «Евгений Онегин», центральные, «деревенские» главы которого Пушкин создавал в Михайловском.

В свете этого особую ценность для пушкинистов представляют и дневники Алексея Вульфа, в которых сохранилось множество свидетельств о жизни и настроениях «ссылочного невольника».

В музее сообщили, что выставка «Часы Алексея Николаевича Вульфа» будет работать в Тригорском до 11 ноября текущего года, и напомнили, что в настоящее время тут же, в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов можно познакомиться с очень интересной экспозицией, по-новому раскрывающей характер младшего приятеля Пушкина.