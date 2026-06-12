 
Культура

В Пскове стартовал фестиваль «Соцветие культур»

0

В Пскове в парке Строителей 12 июня началась праздничная программа, приуроченная к Дню России и Году единства народов России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

На главной сцене будут выступления творческих коллективов, в числе которых «Уграда», «Очелье», «Ивушки», «Скоморошина», «Солнышко», «Сказ» имени В. Румянцева, ансамбли «Рудница», «Лада», «Солнечные мамы», «Субботея», хор «Радуга» и ансамбль сето «Птенцы». Также свои номера представляют армянский ансамбль «Зангезур», семейный ансамбль «Казачата», дуэт «Нет проблем», фолк-группа «Пятница», коллективы «Каблучки», «Отрада», «Контраст» и театр танца «Русские узоры». С 19:00 запланировано выступление кавер-группы Radio Band, певицы Guma и диджея.

С 15:00 до 20:00 на территории парка работают интерактивные площадки и проводятся мастер-классы. В игровой зоне представлены традиционные игры народов России, включая дагестанские «Альчики» и «Ручеёк», аварскую «Храни очаг», якутские «Путы» и «Невод», русский «Ручеёк», чукотские «Оленьи упряжки» и «Важенка и оленята», башкирскую игру «Юрта» и русские городки. Также организованы «Скобариада народных игр», дженга, перетягивание каната и игра «Код России».

 

В рамках обучающей программы работают две площадки:

  • В «Мастерской народных традиций» проходят занятия по росписи матрёшек и дерева, созданию сувениров ко Дню России, изготовлению русской куклы и вязанию браслетов.
  • В «Мастерской народов России» организовано создание башкирских птичек, роспись лошадок, чеканка подков из фольги, плетение браслетов народа сето и роспись бурятского орнамента «улзы».

Кроме того, на площадке фестиваля работают маркет молодых предпринимателей, фотозона и аквагрим.

Мероприятие организовано Центром молодёжи и общественных инициатив при поддержке Министерства молодёжной политики Псковской области в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026