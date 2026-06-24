Победитель восьмого сезона псковской «Битвы талантов» рассказал, почему нужно идти в проект

Победитель восьмого сезона псковской «Битвы талантов» - певец Денис Константинов рассказал, почему нужно идти в проект.

«В первую очередь, участвуя в "Битве талантов", ты делаешь шаг к преодолению себя и своих страхов. Это возможность заявить о себе как об артисте, готовом покорять новые вершины. Ну и, конечно, здорово оказаться среди людей, которые горят тем же, что и ты. С ними и страшно, и весело, и точно не стоишь на месте! Я был очень рад принять участие в прошлом сезоне, благодаря проекту передо мной открылись новые пути для творчества!» - заявил Денис Константинов.