Победитель восьмого сезона псковской «Битвы талантов» рассказал, почему нужно идти в проект

Победитель восьмого сезона псковской «Битвы талантов» - певец Денис Константинов рассказал, почему нужно идти в проект.
Кастинг для участников девятого сезона продолжается. Заявки желающих принимаются в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Нужно отправить информацию о себе и о своем таланте в личные сообщения группы. Информацию можно уточнить по телефону: 8-911-350-19-14.
Участие в проекте — бесплатное. Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в рамках празднования Дня города Пскова 24 июля.
Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером мероприятия