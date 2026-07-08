Концерт из цикла «Золотые страницы органной музыки» состоится в Пскове 12 июля

Концерт органной музыки из цикла «Золотые страницы органной музыки» состоится в воскресенье, 12 июля, в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступит молодой петербургский органист, преподаватель ДМШ имени Николая Римского-Корсакова, лауреат и дипломант всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов Владимир Рыбаков. Это молодой российский музыкант, который совмещает карьеру академического пианиста и органиста.

В программе концерта прозвучат музыкальные шедевры XVII-XX веков: Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Луиджи Боккерини, Леона Боэльмана, Оресте Реванелло, Рихарда Штрауса, Иоганна Баптиста Йозефа Максимилиана Регера, Петра Чайковского и Йозефа Габриэля фон Райнбергера.

Посещение осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет.

Продолжительность мероприятия 60 минут, без антракта.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.