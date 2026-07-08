Бесплатно в «Михайловское»: гостей ждут арт-экскурсии и «Солдатский привал» на «Музейной неделе»

Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» в рамках июльской всероссийской акции «Музейная неделя», инициированной Министерством культуры Российской Федерации, проведёт специальные бесплатные экскурсии для участников СВО и членов их семей.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это будут экскурсии по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское», по «Пушкинской деревне» и «Музее-мельнице в деревне Бугрово» (всё — по 12 июля включительно).

Репродукция: музейный комплекс в деревне Бугрово изображён на акварели Ольги Тихоновой «Деревенский пейзаж с лошадью» (2003) из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Адресатов акции ждут, среди прочего, и в музейном комплексе в деревне Бугрово. Кроме того, послезавтра, 10 июля, адресатов акции ждут на интерактивном просветительном занятии «Делу время, потехе час» в рамках музейной программы «И труд, и собственность, и время земледельца», а в выходные, 11 и 12 июля — на арт-экскурсии Михаила Драгунова «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть».

Желанными гостями станут участники СВО и члены их семей и на «Солдатском привале» на музейном мельничном подворье 11 июля.

В программу нынешней «Музейной недели» в Пушкинском заповеднике включили и музыкально-литературный вечер-концерт «Я помню чудное мгновенье...» в господском доме Тригорского (11 июля). «Важно: участники специальной военной операции и члены их семей всегда, а не только в рамках акции "Музейная неделя", имеют право на бесплатное посещение всех объектов Государственного музея-заповедника Александра Пушкина "Михайловское", а также наших интерактивных и культурно-образовательных программ», акцентировали в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское».

В учреждении также уточнили, что бесплатные билеты на экскурсии, выставки и программы можно получить в кассах музеев-усадеб и Научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи — любые документы, подтверждающие родство с ним.