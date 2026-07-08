Псковский театр драмы представил афишу сентября

121-й творческий сезон Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина откроет 18 сентября, а неделей раньше выступит в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Афиша и фотографии предоставлены пресс-службой Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина

С 11 по 14 сентября Псковский театр драмы проведет гастроли в Москве, где покажет два спектакля репертуара на Новой сцене Мастерской Петра Фоменко: дважды будет сыгран «Ревизор» Петра Шерешевского и трижды «Морфий» Антона Федорова.

В Пскове театр откроет двери для зрителей 18 сентября. Состоится спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам произведений Пушкина. Стоит отметить, что спектакль Гульназ Балпеисовой с успехом прошел в столице в июне этого года. Как и трагическая буффонада Сергея Потапова по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира», а на большой сцене Псковского театра драмы ее можно будет увидеть 22 сентября.

Главную премьеру юбилейного 2026 года — спектакль по роману Вениамина Каверина «Два капитана» — труппа сыграет 24 сентября. История любви Кати Татариновой и Сани Григорьева, сочиненная нашим земляком и воплощенная на сцене молодыми артистами труппы, нашла отклик у разных поколений псковских зрителей.

В сентябре у зрителей будет возможность увидеть музыкальную премьеру 120-го сезона — вечер песен российского кино «Где-то на белом свете…» в постановке Дмитрия Месхиева: 23 сентября — первую серию, 29 сентября — вторую. По многочисленным просьбам зрителей художественный руководитель Псковской драмы продолжил цикл музыкальных вечеров в камерных пространствах театра, на этот раз посвятив программу советскому и российскому кинематографу.

В музыкальной афише также: «Фламенко» 19 сентября, «Гимн любви» 26 сентября и «Постой, паровоз!» 27 сентября.

Жанр комедии в первой афише сезона будет представлен спектаклем «Влюбленные» 26 сентября по пьесе итальянского классика Карло Гольдони. В главных ролях — две обладательницы Национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова и Дарья Чураева.

Визитную карточку театра — спектакль Антона Федорова «Морфий», за роль в котором Наталья Петрова и получила «Золотую маску», — можно увидеть на домашней сцене 30 сентября.

В репертуаре малой сцены — «Бовари» по роману Гюстава Флобера 19 и 23 сентября и пушкинская «Метель» 27 и 29 сентября; в Новом зале — «Говорит Москва» Юлии Поспеловой 26 сентября и «Посвящается Я…» Иосифа Бродского 27 сентября.

«Маленький театр», где играются спектакли для малышей от двух до шести лет, будет работать в выходные дни 19 и 20 сентября, 26 и 27 сентября.

Скоро Псковский театр драмы опубликует афишу октября и добавит в репертуарную сетку запланированные на своей сцене гастрольные показы.

Напоминаем, юбилейный 120-й сезон в Псковском театре драмы продолжается до 26 июля. Ознакомиться с репертуаром июля и сентября можно на официальном сайте театра.



Театральная касса будет закрыта с 30 июля по 26 августа, а затем вернется к ежедневному режиму работы с 11:00 до 19:00.