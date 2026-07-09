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Форум, посвящённый объектам всемирного наследия, стартовал в Пскове

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Торжественное открытие VI Межрегионального форума «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» состоялось сегодня, 9 июля, в псковской библиотеке имени Ивана Василёва. Мероприятие началось с вручения наград за достижения на IX Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие-2026», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открытие форума началось с вручения золотых и серебряных дипломов за успехи и вклад в сохранение и развитие объектов культурного и всемирного наследия на IX Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие-2026», который прошёл в Ростове-на-Дону в июне. Псковская область уехала с фестиваля с наибольшим количеством наград.

На открытии присутствовали министры и заместители в области культурного и исторического наследия, директора псковских библиотек, в стенах которых и будет проходить форум, представители Псковской епархии и просто неравнодушные и заинтересованные темой люди.

В программе форума предусмотрены лекции и семинары для обмена опытом по темам реставрации, консервации, сохранения и использования объектов культурного, исторического и всемирного наследия. Также специалисты зачитают доклады об изменениях в законодательстве касаемо объектов культурного и всемирного наследия, предоставят отчёты о потраченных средствах и успехах их использования.

Первый день форума, 9 июля, проходит в библиотеке имени Ивана Василёва, а второй день, 10 июля, - в псковской библиотеке имени Валентина Курбатова.

Цель форума — найти баланс между сохранением наследия и потребностями современного общества, повысить эффективность охраны и использования объектов всемирного наследия.

 

Форум проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Организаторы: правительство Псковской области, министерство культурного наследия Псковской области, ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» при поддержке Министерства культуры РФ, института наследия имени Д. С. Лихачева, Псковской епархии Русской православной церкви, национального комитета ИКОМОС Россия, Союза реставраторов России, Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Псковский государственный университет.

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