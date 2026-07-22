Музей истории Печор приглашает познакомиться с обновленной экспозицией

В Музее истории Печор обновили экспозицию, посвященную жизни города в ХХ веке, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Теперь в выставочном зале «Печоры – центр духовности и культуры русской эмиграции» можно увидеть уникальные материалы, раскрывающие историю самого здания. Впервые для гостей представлена полная документальная хроника строительства объекта, которая позволит взглянуть на привычное здание музея под новым углом. Исторический контекст дополнен визуальными акцентами: в зале размещен фотопортрет архитектора Э. Кеса, разработавшего проект здания, а также редкий артефакт – подлинный кирпич с клеймом завода А. Лейса. Эти детали позволяют проследить судьбу исторического здания до наших дней и подчеркивают его архитектурную ценность, отметили в музее.

Центральное место в экспозиции занимает швейная машинка «Зингер» колонкового типа. Этот предмет является подлинным артефактом, принадлежавший местному сапожному мастеру. Машинка служит наглядной иллюстрацией того, как жили и работали горожане в прошлом столетии, напоминает о том, как технический прогресс постепенно менял облик города.

Также в витринах размещены печати и работы фотохудожника Габриэля Кириллова, которые помогут представить работу местного фотоателье в те годы. Экспозиция дополнена денежными знаками периода 1920-1940-х годов.