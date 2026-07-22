Сцену для концерта «Ленинграда» монтируют на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Подготовительные работы к предстоящему концерту группы «Ленинград» производятся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции спортивных сооружений города.

Фото: дирекция спортивных сооружений города Пскова

На данный момент на стадионе монтируют сцену.

Напомним, с 21 июля по 27 июля включительно «Машиностроитель» закрыт для посещения. Нет доступа и в манеж, и в тренажёрный зал. Все абонементы будут продлены на время закрытия стадиона. Кафе на первом этаже и кафе-столовая на втором этаже работают в штатном режиме.

25 июля в Пскове также ограничат движение транспорта из-за концерта группы «Ленинград».

«Ленинград» под руководством Сергея Шнурова даст концерт на стадионе «Машиностроитель» в субботу, начало в 20.00.