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Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 22 августа

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Любителей истории на праздник «Воевода Шуйский», который пройдёт 22 августа. Около Покровской башни будет организован исторический лагерь, где можно будет окунуться в атмосферу XVI–XVII веков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Событие посвящено героической обороне Пскова от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах.

Гости праздника смогут принять участие в соревнованиях по метанию сулиц, турнире «хитрости и чести» и в настольных играх нового времени. Также будут работать интерактивные площадки, где можно будет отчеканить монету, отлить пулю или украсить летопись.

 

Партнёр события — Сормовский клуб исторического фехтования (СКИФ), который занимается реконструкцией военной истории и фехтования XVII века.

Также празднике выступят творческие коллективы.

Праздник организуется при поддержке Псковского городского молодёжного центра и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

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