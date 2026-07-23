Алексей Герман-младший заявил о неизбежном развитии киносъемок в регионе: «В Пскове есть чистая энергия»

Известный кинорежиссер, председатель жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Герман-младший считает Псков особенным городом с чистой энергией и потрясающими окрестностями, что побуждает его регулярно посещать регион и поддерживать местные культурные события. Об этом режиссер заявил в эфире радио ПЛН FM.

Гость студии прямо высказался о своей искренней симпатии к региону. «Я люблю Псков. Я иногда здесь бываю, иногда приезжаю просто так, иногда по делам», — подчеркнул режиссер. Он объяснил свое решение возглавить жюри фестиваля именно этой личной привязанностью. Герман-младший отметил, что сразу согласился на предложение организаторов, поскольку давно знает их по совместной работе. «Я подумал: "Надо обязательно поехать. И город хороший, и про фестиваль хорошо говорят". Люди хорошие», — добавил он.

Кинематографист подробно описал свои ощущения от пребывания в древнем городе. «Псков особенный. И Псков, и Новгород, в них есть какая-то такая чистая энергия», — рассуждал Алексей Герман-младший. Он вспомнил конкретные моменты, которые оставляют у него теплое впечатление. «Помню, как мы гуляли пару лет назад ночью вдоль стены с приятелями, значит, спорили о политике. Но всё равно ощущение какое-то было прекрасное и доброжелательное», — поделился режиссер. Он утверждает, что у города есть нечто «сложнообъяснимое», включая множество монастырей и уникальную атмосферу, которую гости вспоминают «с радостью» и «со счастьем».

Также гость студии высоко оценил потенциал Пскова как площадки для киносъемок. Он указал на эстетические преимущества региона. «Сам Псков и всё вокруг него — это очень красивые, потрясающие места. Поэтому развитие кинопроизводства здесь неизбежно», — заявил Алексей Герман-младший. Более того, он сравнил условия работы в регионе с условиями в Северной столице. Режиссер заметил, что «иногда легче снимать не в Питере, а в том же Пскове или в Новгороде». Он аргументировал эту мысль высокой стоимостью производства в крупных городах, назвав ее «абсолютно неадекватной».

Фестиваль проводится при поддержке правительства Псковской области и министерства культуры Российской Федерации. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.

Напомним, что в 2026 году в программе фестиваля – более ста кинокартин. Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие фильмы из РФ, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Франции и Бельгии. Особое место в программе займут картины, снятые на Псковской земле.