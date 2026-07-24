Фильм о Белгородском приграничье на кинофестивале в Пскове представит Ольга Будина

Известная российская актриса и кинорежиссер Ольга Будина представит свой документальный фильм «Белгородские хроники. Жаркое лето 2023-го» на седьмом международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове, чтобы привлечь внимание общества к жизни людей в приграничных регионах. Об этом она заявила в эфире радио ПЛН FM.

Кинофорум ежегодно собирает в городе известных российских режиссеров, продюсеров и артистов. Ольга Будина подтвердила, что организаторы не уговаривали ее принять участие в мероприятии.

«Мне очень нравится ваш город, и я всегда расстраиваюсь, когда приходится рано из него уезжать». Она пояснила, что главным условием визита стало наличие свободного времени в графике, «потому что всегда приятно сюда возвращаться. И здесь есть друзья, здесь есть что посмотреть, чем полюбоваться», - отметила актриса.

Режиссер выразила признательность организаторам за оперативность. «Я прежде всего хотела бы сказать слова огромной благодарности руководству фестиваля "Западные ворота", которые, в общем-то, в кратчайшие сроки организовали в рамках фестиваля этот внеконкурсный показ», — подчеркнула Ольга Будина. Она уточнила, что телеканал «Россия 24» показал премьеру этой работы месяц назад, в канун 85-летия начала Великой Отечественной войны. Организаторы фестиваля покажут короткометражную версию, которая войдет в большой документальный фильм о выживании Белгородского приграничья.

Гостья эфира рассказала о содержании ленты. Она объяснила, что картина показывает обычных людей, которые принципиально остались в регионе и помогают военным.

«Они решили, что они и будут тот карман, из которого наши защитники, наши ребята военные, могут достать всё, что им нужно: тёплую одежду, баню, еду, какой-то вид защиты, маскировочные сети и так далее», — сказала актриса. Она также обратила внимание на события мая и июня 2023 года, когда в Белгородской области зафиксировали попытку прорыва государственной границы.

Ольга Будина отметила, что документалисты обязаны фиксировать текущие события и показывать боль простых людей. «В сообществе невозможно жить, не помогая другому человеку, не видя боль другого человека. Это делает нас людьми», — указала режиссер. Она пригласила зрителей на показ, который состоится завтра в 13:00, и отметила, что зрители найдут точную площадку в программе фестиваля на официальных сайтах.