Спустя четверть века: Михаил Швыдкой посетил Пушкинский заповедник с частным визитом

Сегодня в Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» с частным визитом приехал Михаил Швыдкой —государственный деятель, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству.

Здесь и далее фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, Михаил Швыдкой и гости, прибывшие вместе с ним, побывали в мемориальных усадьбах, поклонились могиле Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре и с большим интересом познакомились с уникальным выставочным пространством «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в Научно-культурном центре заповедника.