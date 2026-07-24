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Ансамбль «Будимир» вновь выступит в Варлаамовской башне Пскова

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Концерт аутентичной народной музыки в исполнении участников фольклорного ансамбля «Будимир» пройдет в Варлаамовской башне 7 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Изображение: Псковский музей-заповедник

Артисты Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина повторят программу, которая с успехом прошла в музее 28 мая. Концерты состоятся в 18:00 и 20:00.

Коллектив занимается изучением и восстановлением фольклорных песен разных регионов России. Музыканты исполняют произведения на редких народных инструментах, среди которых крыловидные гусли, смык-гудок, балалайка деревенского строя, колесная лира, белгородский пищик и калюка.

В репертуаре ансамбля — духовные стихи, плясовые и обрядовые песни, заклички, баллады и былины. Перед зрителями выступят Максим Плеханов, Георгий Болонев и Ольга Репп.

Концерт пройдет в рамках совместного проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина «Театр. Музыка. Музей».

Мероприятие состоится 7 августа в Варлаамовской башне по адресу: улица Леона Поземского, 46. Начало концертов — в 18:00 и 20:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (8112) 33-10-65.

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