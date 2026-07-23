От татарского «Исэнмесез!» до коми-пермяцких пельняней: доброхоты устроили этнокультурный праздник в «Михайловском»

Этнокультурный праздник «Мой пермский край» вчера, 22 июля, устроили для сотрудников и гостей Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» доброхоты из пермской физико-математической школы № 9 имени А.С. Пушкина.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как пояснила корреспонденту Псковской Ленты Новостей научный сотрудник Пушкинского заповедника, методист по музейно-образовательной деятельности Надежда Шабловская, акцию приурочили к Году единства народов России.

«Школьники приветствовали своих гостей на татарском, коми-пермяцком, удмуртском и башкирском языках. Ребята рассказали о своём родном Пермском крае, а ещё познакомили всех с творчеством своего земляка, художника Анатолия Тумбасова. Волею случая Анатолий Николаевич в 1975 году посетил Пушкинские Горы и сделал более двух десятков рисунков с видами псковских пушкинских мест. Все участники праздника с большим интересом слушали историю жизни этого человека», — поделилась подробностями музейный педагог.

Кроме того, доброхоты провели викторину о Панкратии Ягоднике, черничном и огуречном дне — ведь именно 22 июля православные вспоминают священномучеников Панкратия и Кирилла, а те, кто следует крестьянскому календарю, начинают собирать огурцы и чернику. Поэтому всем не помешает узнать, например, о том, куда и зачем в пушкинские и допушкинские времена хозяюшки прятали первый огурчик и как заготавливали на зиму полезную ягоду.

«Победителю викторины в качестве сувенира вручили национальные серёжки», — рассказала Надежда Шабловская и добавила, что завершили встречу дегустацией блюд коми-пермяцкой кухни: гостей угощали пельнянями, шанишками (по-русски чаще говорят «шанежками») и чак-чаком.

Этот отряд — давний друг заповедника, ветеран движения пушкинских доброхотов, — напомнили в «Михайловском». — Волонтеры из физико-математической школы имени Пушкина приезжают в Святогорье уже более трети века — с 1993 года, причём это одно из самых активных добровольческих объединений. Его бойцы не только замечательно помогают музейщикам выполнять сезонные хозяйственные работы, но во всякую свою поездку устраивают новый художественный перформанс для своих товарищей-волонтеров из других городов и для туристов. В нынешнем году, помимо этнокультурного праздника, школьники намерены провести ещё и Ольгины именины — один из непременных усадебных праздников в мемориальном «Тригорском» — бывшем имении соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина, Осиповых и Вульфов.