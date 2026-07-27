Псковский музей-заповедник напомнил о выходных днях на некоторых объектах

Псковский музей-заповедник напомнил жителям и гостям региона о выходных днях сегодня и завтра, 27 и 28 июля, на некоторых объектах.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сегодня, 27 июля, выходной день на следующих объектах:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Юрия Спегальского;

Музей-квартира Владимира Ленина;

Музей-усадьба Николая Римского-Корсакова;

Музей-усадьба Модеста Мусоргского;

Музей-усадьба Софьи Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

Как отметили в музее, все желающие сегодня, 27 июля, могут посетить:

Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;

Двор Постникова;

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;

Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

Покровскую башню.

Завтра, 28 июля, выходной день на следующих объектах: