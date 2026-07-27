Псковский музей-заповедник напомнил о выходных днях на некоторых объектах

Псковский музей-заповедник напомнил жителям и гостям региона о выходных днях сегодня и завтра, 27 и 28 июля, на некоторых объектах.
Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Сегодня, 27 июля, выходной день на следующих объектах:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Мемориальный музей-квартира Юрия Спегальского;
- Музей-квартира Владимира Ленина;
- Музей-усадьба Николая Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба Модеста Мусоргского;
- Музей-усадьба Софьи Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
Как отметили в музее, все желающие сегодня, 27 июля, могут посетить:
- Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
- Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
- Покровскую башню.
Завтра, 28 июля, выходной день на следующих объектах:
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза);
- Мемориальный музей-квартира Юрия Спегальского;
- Музей-квартира Владимира Ленина.