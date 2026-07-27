16-й фестиваль творческого клуба «Феникс» состоялся в печорских Митковицах

16-й фестиваль творческого клуба «Феникс» состоялся в деревне Митковицы Печорского округа, сообщил вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Виктор Остренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Виктор Остренко / «ВКонтакте»

«Это удивительно душевный формат встречи друзей, кто любит хорошую музыку, вкусный чай и Митковицы. Александр Бушуев / БУШ умеет объединить вокруг себя творческих людей. Каждый из гостей, кто приезжает на фестиваль, мечтает о том, чтобы вновь вернуться и сыграть на этой сцене. Здесь всё очень по-простому и очень всё по-домашнему, как в гостях у настоящих друзей», - отметил Виктор Остренко.

На этот раз на фестивале выступали Маша Макарова (Маша и медведи), Михаил Башаков, Лиза Матрёшка, Улицы Декабристов, яMaha и «Юные Караблики».

«Отдельного внимания заслуживает выступление юного интеллектуала, мастера стендапа - Гриши Титова, который дебютировал и сразу влюбил в себя публику. Спасибо! Был прекрасный фестиваль!» - комментирует Виктор Остренко.

Творческий клуб «Феникс» — объединение художников, музыкантов, поэтов и других творческих людей. Базируется в деревне Митковицы Печорского округа и работает с 2012 года.