16-й фестиваль творческого клуба «Феникс» состоялся в печорских Митковицах

16-й фестиваль творческого клуба «Феникс» состоялся в деревне Митковицы Печорского округа, сообщил вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Виктор Остренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Виктор Остренко / «ВКонтакте»
На этот раз на фестивале выступали Маша Макарова (Маша и медведи), Михаил Башаков, Лиза Матрёшка, Улицы Декабристов, яMaha и «Юные Караблики».
«Отдельного внимания заслуживает выступление юного интеллектуала, мастера стендапа - Гриши Титова, который дебютировал и сразу влюбил в себя публику. Спасибо! Был прекрасный фестиваль!» - комментирует Виктор Остренко.
Творческий клуб «Феникс» — объединение художников, музыкантов, поэтов и других творческих людей. Базируется в деревне Митковицы Печорского округа и работает с 2012 года.
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