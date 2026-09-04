Две новые выставки открылись в Музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове

С 4 сентября в Музее-квартире Ю.П. Спегальского доступны два новых комплекса, шестой и седьмой, выставки «Невосстановленные памятники Пскова», которая рассказывает о судьбе погибших во время Великой Отечественной войны средневековых памятников архитектуры и ценных общественных зданий города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Первый из них посвящен утраченному памятнику гражданского зодчества – зданию присутственных мест, а второй – Сергиевскому реальному училищу.

Основные экспонаты тематических блоков – редкие книжные издания конца XIX – начала XX века из коллекции Псковского музея-заповедника.

Центральное место занимает книга «Посещение Пскова их императорскими высочествами великими князьями Сергием и Павлом Александровичами, Константином и Димитрием Константиновичами, с 8 по 12 июля 1878 года», выпущенная типографией губернского правления, размещавшейся в здании присутственных мест. Здесь же представлена «Памятная книжка Псковской губернии на 1913–1914 гг.», вышедшая в той же типографии и содержащая сведения о губернских учреждениях, располагавшихся в присутственных местах.

Партнерами выставки являются: Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, Государственный исторический музей в Москве и Государственный музей-заповедник «Петергоф». Партнеры Псковского музея-заповедника предоставили электронные образы предметов – фотографий, документов, чертежей, которые использованы в оформлении выставочного пространства.