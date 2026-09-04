«Тихую вечность» псковских пушкинских мест представят на выставке в Минске

Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» готовит к открытию в Минске выставку работ Сергея Репина — известного российского художника-монументалиста, профессора Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, лауреата Государственной премии РСФСР.

Сергей Репин. Луговка (1995). Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в экспозицию, которая называется «Пушкинский мемориальный пейзаж в работах художника Сергея Николаевича Репина», было решено включить 22 работы мастера. На 13 холстах и девяти акварельных листах из музейных фондов — виды и интерьеры мемориальных усадеб, Святогорский монастырь и Воронич, озёра Белогуль и Кучане, окрестности заповедника, река Великая и речка Луговка. Более половины представленных работ созданы уже в XXI веке.

В Пушкинском заповеднике особо отметили, что Сергей Репин — давний друг и соратник музея. В юности, ещё будучи студентом ленинградского Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, он приезжал сюда на практику, а затем сам стал преподавателем «Репинки» и руководителем таких практик.

«Полюбив всем сердцем эту землю и обретя здесь друга в лице директора музея Семёна Гейченко, Сергей Николаевич построил творческую мастерскую в деревне Дедовцы, вблизи пушкинской усадьбы “Михайловское“, — рассказали в музее. — Ежегодно, летом, он приезжает сюда, живёт и активно работает. Художник с изумительным мастерством пишет свои, очень пушкинские по духу “подвижные картины“ заповедника и его окрестностей, “озёр лазурные равнины“, “…за ними ряд холмов и нивы полосаты“ – всё, что составляет неприметную, тихую вечность вокруг нас. От его пейзажей веет удивительным покоем, свойственным неизбывной красоте “равнодушной“ природы».

Сергей Репин. Воронич (2005). Из фондов «Михайловского»

В настоящее время в собрании «Михайловского» хранится 44 работы Сергея Репина — как живопись, так и графика: пейзажи, интерьеры, портреты. Кроме того, в фонде ИЗО есть 29 эскизов мозаичных композиций серии «Книга познания», выполненных художником в составе группы «ФоРУС» в 2003 году для большого читального зала Российской национальной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.

Музей часто экспонирует работы художника — как на персональных показах, так и в составе сборных, тематических выставок. Так, в нынешнем году с Пушкиногорьем, каким его увидел Сергей Репин, заповедник знакомил саратовцев, а в 2024-м — жителей и гостей подмосковного Солнечногорска.

Планируется, что выставка «Пушкинский мемориальный пейзаж в работах художника Сергея Николаевича Репина» в Минске откроется для посетителей завтра, 5 сентября, и будет работать чуть более трёх недель, до конца месяца, сообщили в «Михайловском». Развёрнута экспозиция в Государственном музее истории белорусской литературы.