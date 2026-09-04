В псковской библиотеке пройдет лекция, посвященная творчеству Сергея Довлатова

Лекция «Мир человека» по повести Сергея Довлатова «Заповедник» состоится в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева в Пскове 12 сентября в 12:00, сообщили представители учреждения в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Афиша: Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева / «ВКонтакте»
Мероприятие является частью второго сезона авторского цикла лекций Анастасии Ивановой «Псковский след», который откроют обсуждением повести Сергея Довлатова «Заповедник». Анастасия Иванова является педагогом, филологом и методистом духовно-нравственного направления Псковского городского молодежного центра.
На лекции поговорят о человеческой натуре, о том, бывают ли «лишние люди», об эпохе 1970-х годов и вновь об Александре Пушкине.
Вход бесплатный. Количество мест ограничено, предварительная запись доступна на сайте библиотеки или по телефону: +7 (8112) 33-11-23.
Снять бронь заранее в случае изменения планов осуществляется также по телефону +7 (8112) 33-11-23.
Напомним, 3 сентября отмечали 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова.