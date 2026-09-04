«Анекдот без фиги в кармане»: к 85-летию Довлатова «Михайловское» открыло виртуальную выставку рисунков Игоря Шаймарданова

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл виртуальную выставку рисунков Игоря Шаймарданова к 85-летию писателя Сергея Довлатова.

Здесь и далее рисунки Игоря Шаймарданова к 85-летию С. Довлатова

«Художник в свойственной ему манере — своего рода “мизансценами“ с участием Александра Сергеевича и Сергея Донатовича — проиллюстрировал отдельные цитаты из драматических произведений Пушкина — по большей части из “Моцарта и Сальери“, но ещё и из “Скупого рыцаря“, “Каменного гостя“, “Пира во время чумы“ и “Сцены из Фауста“, — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. — По словам самогó Игоря Дмитриевича, эта работа — не более чем “игра, некая театральность, почти анекдот, но анекдот добрый, без ёрничанья и фиги в кармане, и уж, конечно, без намерения задеть подлинные восторженные чувства ни пушкинистов, ни почитателей Сергея Донатовича“».

В драматургии, особо отмечает Игорь Шаймарданов, важно соблюсти точность положений и правду диалогов.

Напомним, что Сергей Довлатов в 1970-х, будучи временным сотрудником Пушкиногорского туристического бюро, провёл около сотни экскурсий по Пушкинскому заповеднику. В музейных книгах для отзывов посетителей есть четыре благодарственные записи о нём, а в архиве заповедника — рецензии на начинающего экскурсовода «тов. Довлатова», написанные сотрудниками «Михайловского». Рецензии также весьма благожелательны. Понимая, что экскурсовода высшего класса из человека, чьё подлинное призвание — писательство, не сделать, опытные коллеги хвалят Довлатова за хорошую речь, за знание материала. Мягко пеняют на то, что, увлекаясь собственным рассказом, он забывает о музейной экспозиции (это, впрочем, недостаток, свойственный, за редкими исключениями, всем начинающим экскурсоводам, — отмечают методисты).

Есть в собрании «Михайловского» и копия автографа Довлатова — дарственная надпись на первом (американском) издании «заповедника» Андрею Арьеву. Рукой Довлатова написано: «В память о лучших местах на земле (а я, между прочим, побывал в 12 странах)».

Виртуальную выставку рисунков Игоря Шаймарданова к 85-летию Сергея Довлатова можно найти на официальных страницах музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальных сетях, а также на сайте музея.