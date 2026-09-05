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На «Хоровод сказок» ждут детей и их родителей в «Михайловском»

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Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» приглашает детей и их родителей на «Хоровод сказок».

Елизавета Буторина. Охота (2020). Из собрания «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эту новую работу «Маминого театра» (Москва) жителям и гостям псковского Святогорья покажут 6 сентября — в преддверии Дня языков народов России. Это литературно-чтецкий спектакль, в основу которого взят фольклор якутов, бурят, марийцев, удмуртов и других народов, живущих в нашей стране. Особый колорит ему придаёт звучание мини-оркестра: скрипки и дружной компании шумовых инструментов.

Пройдёт «Хоровод…» в Научно-культурном центре «Михайловского» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Начнут его в 15.00.

Напомним, что День языков народов России в этом сентябре будут отмечать впервые. Новый государственный праздник был учреждён в ноябре 2025 года.

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