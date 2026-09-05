Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» проходит в парках Пскова

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» проходит в Финском парке и парке Строителей сегодня, 5 сентября. Об этом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Организаторы подготовили несколько локаций: территория спорта «Путь к рекордам», территория образования «Маршруты успеха», территория культуры «Пространство для искусства».

На территории спорта гости могут поучаствовать в мастер-классах по различным видам единоборств, игровым и циклическим видам спорта и посмотреть показательные выступления по художественной гимнастике, аэробике, пилонному спорту и джампингу. Также на локации представлены интерактивные площадки Молодежного центра, центра патриотического воспитания молодежи «ВОИН» и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Кроме того, посетители могут поучаствовать в конкурсах и играх и ознакомиться с павильонами футбольного клуба «Псков», спортивных школ «Гармония», «Бригантина» и олимпийского резерва «Надежда», а также международной сети детских футбольных школ города Пскова, стадиона «Машиностроитель» и Детско-юношеской спортивной школы «Мастер».

На территории образования для гостей подготовлены выступления образцовых коллективов, выставка туристического снаряжения и лаборатория безопасности. Здесь же проходят мастер-классы, шахматный турнир, квесты, флешмобы, викторины и конкурсы. Свои стенды представили школа интеллекта «StarBoom», Центр образования «Наставник», «Coffee school», PskovLine, детский центр «Дети будущего», школа творчества и развития «Пломбир», «Движение Первых», эколого-биологический центр, международная школа программирования и математики «Алгоритмика», детский центр «Надежда», «Нешкола - территория знаний», ГАОУ ДО ПО «Лидер», студия стендового моделирования «Диорама», ДО центр «Патриот» и ВПК «Юный поисковик».

На территории культуры можно посмотреть выступления творческих коллективов, солистов детских музыкальных школ города Пскова, концерт духовного оркестра Детской музыкальной школы №5. Для желающих проводятся мастер-классы по хореографии, печатной графике, ручному ткачеству и батику. Свои работы представили Детская художественная школа, студия «Зелёный фломик», Центр туризма и творческих индустрий Пскова, Детская школа искусств, творческое объединение «МОДЕРН», Централизованная библиотечная система, Дом офицеров, Планетарий, музыкальные школы №1 им. Н.А. Римского-Корсакова и №2 им. М.П. Мусоргского, а также Городской культурный центр.

Также на фестивале гости могут приобрести сувениры ручной работы, еду и напитки, а также сделать аквагрим. Фестиваль проводится до 17:00, вход свободный.