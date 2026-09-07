Фортепианный концерт «Все временно» дадут в псковской библиотеке

Проект Pax-Musica открывает новый (2026-2027 годов) сезон с сольного концерта одного из основателей проекта Ивана Колбашова - «Все временно». Он пройдет 20 сентября в концертном зале библиотеки имени Вениамина Каверина, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Программа построена как диалог эпох и жанров. В ней соседствуют барокко Скарлатти, романтизм Шопена и Брамса, русский эпос Мусоргского и прелюдии Рахманинова, минимализм Гласса и современная неоклассика. Наряду с песнями Ума Турман, Billie Eilish и других современных авторов прозвучат собственные сочинения пианиста — Opus 1, Opus 4 After all, Opus 11 и Opus 12 Unfinished.
Исполнитель: Иван Колбашов — фортепиано, ведущий.
Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Октябрьский проспект, дом 7а. Вход по билетам.