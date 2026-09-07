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Фортепианный концерт «Все временно» дадут в псковской библиотеке

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Проект Pax-Musica открывает новый (2026-2027 годов) сезон с сольного концерта одного из основателей проекта Ивана Колбашова - «Все временно». Он пройдет 20 сентября в концертном зале библиотеки имени Вениамина Каверина, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

«Музыка — единственное искусство, которое существует только в момент звучания. В отличие от живописи или литературы ее нельзя сохранить. Она начинается первым аккордом и заканчивается вместе с последним аккордом. Этот концерт — размышление о времени: о том, как мы его тратим, как оно проходит сквозь нас, и что остается после его завершения. От триумфа — до прощания, от пульса — до тишины; программа охватывает широкий эмоциональный спектр, оставаясь при этом универсальной и актуальной вне какого-либо контекста», — говорится в анонсе организаторов.

Программа построена как диалог эпох и жанров. В ней соседствуют барокко Скарлатти, романтизм Шопена и Брамса, русский эпос Мусоргского и прелюдии Рахманинова, минимализм Гласса и современная неоклассика. Наряду с песнями Ума Турман, Billie Eilish и других современных авторов прозвучат собственные сочинения пианиста — Opus 1, Opus 4 After all, Opus 11 и Opus 12 Unfinished. 

Исполнитель: Иван Колбашов — фортепиано, ведущий.

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Октябрьский проспект, дом 7а. Вход по билетам. 

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