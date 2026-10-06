В Псковской области стартовала «XV Студенческая Вахта Памяти: Северо-Западный фронт»

В Псковской области стартовала Межрегиональная поисковая экспедиция студенческих поисковых отрядов «XV Студенческая Вахта Памяти: Северо-Западный фронт», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство молодежной политики Псковской области

В этом году участниками масштабного проекта стали 60 молодых людей из 23 регионов Российской Федерации: от Волгоградской и Иркутской областей до Донецкой Народной Республики, от Краснодарского края до Хабаровского. География участников впечатляет — Москва и Санкт-Петербург, Татарстан, Мордовия, Тыва, Удмуртия, Чувашия, Архангельская, Кировская, Московская, Нижегородская, Псковская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Ульяновская и Херсонская области.

Местом проведения поисковых работ стали окрестности деревни Колотушино Дновского муниципального округа. Это место имеет особую, трагическую историю. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался концентрационный лагерь, где в нечеловеческих условиях содержались военнопленные и мирные советские граждане.

Сегодня, в городском парке города Дно на братском захоронении, состоялось торжественное открытие экспедиции.