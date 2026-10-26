Укрепить крепость

В течение года жители и туристы замечали ограждения и строительные леса у отдельных участков Псковской крепости. Эти работы — часть большого процесса консервационных и противоаварийных мероприятий на одном из самых значимых объектов культурного наследия — комплексе крепостных сооружений Окольного города. Сейчас завершается восстановление городских стен со стороны реки Великой. Подробности о выполненных и планирующихся работах Псковской Ленте Новостей рассказал министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

«В 2025 году в рамках четырех контрактов, заключенных между МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях и ООО «Вера и Надежда», создана проектная документация на проведение консервационных и первоочередных противоаварийных работ», — сообщил Вадим Нэдик.

По его словам, проекты были разработаны для четырех участков стен Окольного города. Первый — от Петровской башни до Комиссаровского переулка, второй — от Петровской до Михайловской башни, третий — от Власьевской башни до улицы Профсоюзной и четвертый — от Гремячей башни вдоль улицы Герцена. «Общая сумма этих контрактов составила 8 миллионов 100 тысяч рублей», — уточнил министр.

Камни падали на прохожих

В октябре 2025 года начались работы на участке стены от Власьевской башни до улицы Профсоюзной. Эта часть крепостной стены особенно нуждалась в восстановлении.

«Первоочередные противоаварийные работы позволяют, во-первых, устранить угрозу жизни и здоровью граждан. От стены откалывались камни размером с голову и катились прямо по тротуару. В министерство обращались люди, которым чуть ли не на голову упал такой кусок. И, во-вторых, мы хотим остановить разрушение памятника, устранив его аварийное состояние», — пояснил министр.

Вадим Нэдик рассказал о проблеме, которая привела к интенсивному повреждению стены на этом участке. «Тротуар вдоль стены, который мы видим по правой стороне, имел так называемую разуклонку не от стены, а к стене. То есть тротуар работал как поверхность, на которой скапливалась влага и уходила под стену. Это едва заметно, но для того, чтобы стена намокла и начала разрушаться, этого более чем достаточно», — пояснил он.

По словам министра, для исправления этого дефекта планировалось объединить усилия с администрацией города — для того, чтобы работы на стене провести совместно с ремонтом тротуара. Но «глобально пешеходная зона будет приводиться в порядок в следующем году». «Мы очень на это надеемся», — добавил он.

В этом году в рамках проекта на участке от Власьевской башни до улицы Профсоюзной предусмотрено шесть этапов работ: четыре очереди первоочередных противоаварийных и две очереди консервационных. «Финансирование на сегодняшний момент я бы назвал чрезвычайно скромным — 37 миллионов 800 тысяч», — заметил Вадим Нэдик.

Пока реализовано только две очереди — это работы на стене от моста в сторону Мстиславской башни, которые все лето видели псковичи.

Ремонт с элементами реставрации

Рабочие удалили дикорастущую поросль вдоль стены, разобрали осыпи известкового камня и грунта, а также провели вычинку и замену разрушенного камня. Причем противоаварийные работы проходят с элементами реставрации. «Мы не разбираем всю стену, а производим замену фрагментарно — там, где произошли вывалы. Исходя из реальной финансовой и экономической ситуации, вместе с Росимуществом выбрали такой вариант проведения противоаварийных работ», — пояснил он.

По словам Вадима Нэдика, идеальным вариантом было бы законсервировать этот участок. «Консервация — это применение различных мер, реставрационных и ремонтных мероприятий, для того, чтобы разрушение памятника как минимум остановить, а максимально — создать условия, чтобы в течение длительного периода времени поддерживать его в удовлетворительном, технически исправном состоянии», — пояснил он.

По его словам, верхняя часть этой стены с 50-х до конца 70-х годов прошлого века «просто полностью сложена заново». «Самое печальное, что кладку делали из известняка на цементном растворе. Поэтому через 50 лет пришла в негодность», — сказал Вадим Нэдик.

В настоящее время подрядчик использует известковый раствор, который создает хорошее сцепление с камнем. Такая строительная смесь с годами крепчает. Поэтому старинные здания, построенные с использованием таких растворов, могут стоять веками, даже когда сам кирпич уже начал разрушаться.

25 сентября 2026 года сотрудники министерства культурного наследия Псковской области приняли вторую очередь работ на участке стены от Власьевской башни до улицы Профсоюзной.

В настоящее время начата реализация третьей очереди противоаварийных работ и первой очереди консервационных. Работы на этом участке должны быть завершены до конца текущего года. Вадим Нэдик выразил благодарность Территориальному управлению Росимущества в Псковской и Новгородской областях и лично его руководителю Татьяне Пайвиной, отметив, что ведомство является локомотивом этого процесса.

«Надеемся, что в следующем году порядка 80 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета, и мы продолжим реализацию проекта. Сейчас из 8 участков только на третьем идут работы, а они планируются как минимум еще на пяти», — сказал он.

Башни законсервируют

Помимо ремонтно-реставрационных работ на стенах Окольного города планируется консервация на трех его башнях: Мстиславской, Михайловской и Глухой. В рамках госпрограммы «Развитие культуры» разрабатывается рабочая документация на проведение этих работ в 2027—2028 годах, общая стоимость которых составит 18,6 миллиона рублей.

По словам Вадима Нэдика, это совместный проект министерства культуры Российской Федерации и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. «Консервация — это мероприятия, которые проводятся с целью остановить разрушение памятника. Ежегодно 3–4 наших объекта включаются в эту программу», — сказал он.

«Классический пример консервации — здание хлебопекарни недалеко от Мельницы Кукка. Там стоят консервационные леса и установлена временная кровля», — добавил министр.

Проект консервации Михайловской, Мстиславской и Глухой башен еще не готов. «Но мы предполагаем, что работы будем проводить внутри и заменим кровлю. Кровля Михайловской башни в плачевном состоянии, а Глухую надо, конечно, чем-то закрывать точно», — сказал он.

Таким образом, работы по консервации и противоаварийным мероприятиям на объектах культурного наследия Пскова продолжаются. Министерство культурного наследия области совместно с Территориальным управлением Росимущества и подрядными организациями делает все возможное для сохранения уникального комплекса Окольного города. Остается надеяться, что федеральное финансирование будет увеличено и все запланированные участки крепостной стены будут приведены в порядок.

Светлана Синцова