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Клуб комнатного цветоводства приглашает псковичей на экофестиваль

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Псковский клуб комнатного цветоводства «Гармония» совместно с отделом технико-экономической и сельскохозяйственной литературы пригласил псковичей на праздник цветов, овощей и осеннего вдохновения - экофестиваль «Дары природы», который состоится 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Посетителей ожидают выставка, обмен и продажа цветов, композиция из тыкв, мастер-классы по выращиванию овощей, пересадке орхидей и созданию роз из осенних листьев.

Также состоится дегустация яблок, чайных сборов и фруктовых микстов. Будет организована выставка картин Тамары Проненко «Осенняя пора, очей очарованье». Для участников проведут цветочную викторину с призами — семенами цветов.

На книжной выставке «Цветочная мозаика» гости найдут полезные издания о комнатных растениях. Особое внимание уделят книге Екатерины Кузнецовой «Растущие в темноте» — с советами по озеленению помещений с недостатком света.

Фестиваль пройдет в пространстве «Аквариум». Вход свободный.

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