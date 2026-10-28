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Псковских музыкантов приглашают на шоукейс «За музыкой»

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В Пскове пройдёт шоукейс «За музыкой» для начинающих артистов и групп. Финалисты смогут представить свою авторскую программу на сцене, прокачать навыки на мастер-классах, встретиться с профессионалами музыкальной сферы и получить материалы для портфолио, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Афиша: креативное пространство «Лофт»

Креативное пространство «Лофт» совместно с организаторами Недели креативной экономики – Центром Мой бизнес | Псковская область уже 4-й год подряд проводят мероприятие для музыкантов - шоукейс «За музыкой».

Как принять участие?

В качестве артиста/группы – отправить заявку с авторским материалом по ссылке vk.cc/d2Ue5j до 1 ноября. Мы ждем музыкантов из Пскова в возрасте от 16 до 35 лет.

В качестве слушателя – зарегистрироваться на сайте delofest.ru (регистрация откроется ближе к событию) и прийти на наши образовательные форматы

Где и когда пройдет шоукейс?

17 ноября – воркшоп креативный компас «Путь творца» в Креативном пространстве «Лофт» (11:00 - 18:00) и вечерний формат в BLGKV BAR (20:00, 18+)

18 ноября – образовательная программа шоукейса «За музыкой» в Креативном пространстве «Лофт» (11:00 - 18:00) и вечерний формат в BLGKV BAR (20:00, 18+)

19 ноября – основная образовательная программа в Квартале Мейера и концерт финалистов в BLGKV BAR (20:30, 18+)

Прием заявок для музыкантов шоукейса открыт до 1 ноября vk.cc/d2Ue5j.

Регистрация на лекции откроется ближе к проведению Недели креативной экономики на сайте delofest.ru.
  
Что такое «шоукейс»?

Это специальное выступление или фестиваль, организованное для того, чтобы начинающий артист или группа могли показать свое творчество профессионалам музыкальной индустрии. Финалисты получат возможность представить свою авторскую программу на сцене, прокачать навыки на экспертных мастер-классах и встретиться с профессионалами музыкальной сферы, а также получить материалы для своего портфолио. Для финалистов шоукейса мы приготовили приятные призы от спикеров и партнеров, а для всех участников форума - полезную образовательную программу с федеральными и региональными экспертами.

Мероприятие проводится при поддержке Псковского молодёжного центра и комитета по спорту и делам молодежи АГП.

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