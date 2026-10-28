Как работать с зумерами расскажут псковичам

30 октября в баре «Культура» в Пскове пройдёт встреча, посвящённая разнице поколений. Вместе с Еленой Шацковой — руководителем студии английского языка «Альпака» и председателем комитета по молодёжной политике «Деловой России» — участники обсудят, как работать с зумерами, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Афиша: Дни Философии в Пскове
Участники обсудят, как работать с зумерами, которые сейчас массово входят в трудоспособный возраст.
По их словам, это вечная история «отцов и детей» с новыми вводными. Участники могут спорить, соглашаться или просто слушать.
Встреча состоится в 18.30 в баре «Культура» по адресу: Псков, улица Школьная, 2.