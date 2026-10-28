Как работать с зумерами расскажут псковичам

30 октября в баре «Культура» в Пскове пройдёт встреча, посвящённая разнице поколений. Вместе с Еленой Шацковой — руководителем студии английского языка «Альпака» и председателем комитета по молодёжной политике «Деловой России» — участники обсудят, как работать с зумерами, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Афиша: Дни Философии в Пскове

Участники обсудят, как работать с зумерами, которые сейчас массово входят в трудоспособный возраст.

«Помните истории, когда человек сходил на обед и уволился? Вот про это тоже поговорим. Мнений о поколении Z накопилось много. Миллениалы и бумеры обвиняют молодое поколение в инфантильности и нежелании работать, старшие считают, что молодые придумывают себе психологические травмы и слишком остро реагируют на мелочи. Сами зумеры на этот счёт отвечают иначе. В классическую линейную карьеру они не верят, сплошную рутину терпеть не станут. Баланс для них важнее карьерной лестницы. И поколение Z спрашивает: "Почему вы так сопротивляетесь переменам? А вы счастливы в этой бесконечной гонке достижений?"» — рассказали организаторы.

По их словам, это вечная история «отцов и детей» с новыми вводными. Участники могут спорить, соглашаться или просто слушать.

Встреча состоится в 18.30 в баре «Культура» по адресу: Псков, улица Школьная, 2.