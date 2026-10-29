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Выставка, посвященная именитым дворянским семьям Псковской области, откроется в Изборске

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Совместная выставка Государственного музея-заповедника «Изборск» и Государственного архива Псковской области «Дворяне все родня друг другу» откроется сегодня, 29 октября, в 14:00 в Доме купца Белянина (Изборск, улица Печорская, дом 39), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения культуры.

Афиша предоставлена пресс-службой Государственного музея-заповедника «Изборск»

Как отметили в музее, выставочный проект объединяет фамилии дворян Псковского края, внесших значительный вклад в развитие российской культуры и истории: Голенищевых-Кутузовых, Дерюгиных, Клокачевых, Пушкиных, Чихачевых и многих других славных фамилий.

На выставке будут представлены уникальные материалы: интерьерные планы дворянских усадеб, родословные, гербы дворянских родов, алфавитная книга дворян Псковской губернии.

В рамках открытия выставки кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета Наталья Никитина прочитает лекцию «К вопросу о самоуправлении псковского дворянства».

Выставка «Дворяне все родня друг другу» будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00 в Доме купца Белянина.

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