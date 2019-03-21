ЖКХ

В Псковской области с 1 апреля снизятся тарифы на захоронение и вывоз ТКО

Коллегия по пересмотру ранее принятых тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов утвердила сегодня, 21 марта, внесение изменений в приказ регионального госкомитета по тарифам и энергетике №250-тко «Об утверждении для ООО «Экопром» предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области на 2019 год». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, согласно поправкам, для населения тариф по вывозу и утилизации ТКО снизится от 1,42 до 1,54 рубля в зависимости от зоны.

Как пояснила эксперт комитета по тарифам и энергетике Псковской области Ирина Голованова, тарифы пересмотрены в соответствии с постановлением правительства РФ №156 от 16 февраля 2019 года, в котором снижены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности. В 2019 году такие ставки снижены со 194,50 руб. до 95 руб. за тонну ТКО.

Соответственно комитетом пересмотрена оплата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов в Псковской области. В итоге уменьшила необходимую валовую выручку регоператора по обращению с ТКО на 11,5 млн рублей. Тарифы на захоронение снизились от 9 до 11 рублей за метр кубический ТКО.

Соответственно пересмотрены единые тарифы на услуги регионального оператора по зонам деятельности. Так, по зоне №1 (северной) после перерасчета валовой выручки операторов расходы регоператора снижены на 7,896 млн рублей, таким образом размером единого предельного тарифа составит 648 руб. 65 коп. за кубометр без НДС и 778 руб. 39 коп. за кубометр с НДС, снижение составляет 12 руб. 79 коп. за метр кубический. По зоне №2 (южной) – расходы регоператора снижены на 3,619 млн, размер единого предельного тарифа составит - 630,34 руб. за куб. метр без НДС и 756,40 с НДС, снижение составит 11,81 руб. за метр кубический.

После пересчета единого предельного тарифа, снизится тариф и для населения. При нормативе 1,44 куб. м. на человека в год тариф составит ежемесячно 93,41 руб. по северной зоне (снижение - 1,54 руб.) и 90,77 - по южной (снижение - 1,42 рубля).

Приказ вводится с 1 апреля и вступит в силу через 10 дней с момента опубликования, но правоотношения будут применяться с начала апреля 2019 года.