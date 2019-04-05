ЖКХ

Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ призвал строить «умные дома» в Псковской области

Строить «умные дома» рекомендовал в Псковской области председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение он озвучил на рабочем совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

«В стране построено 175 «умных домов». В Пскове один, и как памятник, туда надо приводить людей и показывать», - сообщил он и напомнил о постановлении премьер-министра Дмитрия Медведева о необходимости проведения энергоэффективных программ во всех сферах экономики, включая жилищное строительство.

«Наша позиция - Минстроя и Фонда ЖКХ - где есть бюджетные средства, дома должны строиться энергоэффективные. Да, затраты на 7 - 10 процентов больше, но мы сэкономим на тепле и электричестве, а жильцы получат более качественное жилье», - подчеркнул Сергей Степашин.

Он предложил губернатору региона Михаилу Ведерникову в будущем обсудить вопрос строительства «умных домов» в Псковской области, «поскольку скупой платит дважды».