ЖКХ

По собираемым взносам на капремонт Псковская область отстает от других регионов

Псковская область отстает от других регионов России по статистике собираемых взносов на капитальный ремонт. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 19 июня сообщил и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта региона Виктор Иващенко на дискуссионной площадке областного отделения партии «Единая Россия» на тему «Современные проблемы управления многоквартирными домами».

«Доля собираемых взносов в Псковской области составляет 78%. В других же регионах - около 90%. Это значит, что обозначилась проблема финансовой устойчивости регионального оператора. Мы ведем претензионную работу», - отметил Виктор Иващенко.

Кроме того, и. о . гендиректора фонда уточнил, что в 2016 - 2017 годы часть исполнения программы капремонта, запущенной в 2013 году, составила 60 - 70 %.

«Люди сейчас, поскольку не доверяют оператору, переходят на спецсчета. Сами хотят заботиться о своих домах, готовят процентно-сметную документацию, выбирают подрядчика», - добавил Виктор Иващенко.

Помимо этого, и.о. гендиректор фонда отметил, что в Псковской области задолженность по взносам за капремонт - порядка полмиллиарда рублей.