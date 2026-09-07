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Общая готовность Пскова к отопительному сезону превысила 90%

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Общая готовность Пскова к отопительному сезону превышает 90%, однако ведомственный жилой фонд и дома с непосредственным управлением остаются в зоне риска, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковских тепловых сетях». На предприятии также обозначили адреса, которые не успели подготовиться к холодам, и предупредили о возможных сбоях в подаче теплоносителя.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Специалисты предприятия проверили 1315 жилых домов и подтвердили готовность 1228 зданий, что составляет 93,4%. При этом все 96 объектов Псковского округа полностью завершили подготовку к сезону. 

В «Псковских тепловых сетях» обратили внимание на критически низкие показатели ведомственного жилого фонда: из 28 домов к зиме подготовились только 14. На предприятии также выделили дома с непосредственным управлением, где прямую ответственность за инженерные системы несут собственники. Специалисты зафиксировали готовность лишь 48 из 72 таких зданий.

В ПТС опубликовали поименный список домов с непосредственным управлением, которые создают зону особого риска. В этот перечень вошли адреса:

  • улица Заводская, 1а;
  • улица Карла Маркса, 3;
  • улица Космическая, 10, 11, 12, 14, 16;
  • улица Красных Просвещенцев, 5;
  • Ленинградское шоссе, 13, 24/10, 65;
  • улица Леона Поземского, 51, 61;
  • улица Лесная, 3;
  • улица Николая Васильева, 71г;
  • улица Поселочная, 14;
  • улица Яна Райниса, 54а;
  • улица Инженерная, 82;
  • улица Петровская, 6;
  • улица Первомайская, 20.

Также представители предприятия указали на учреждения культуры, которые не предоставили подтверждения готовности по состоянию на 4 сентября. «Псковские тепловые сети» назвали следующие объекты:

  • площадки Театрально-концертной дирекции Псковской области: улица Конная, 3; улица Некрасова, 24; Октябрьский проспект, 34;
  • объекты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова: улица Воеводы Шуйского, 2; улица Набат, 5;
  • здания Областного центра народного творчества: улица Некрасова, 10 и 8;
  • Псковская областная универсальная научная библиотека: улица Профсоюзная, 2;
  • Археологический центр Псковской области: улица Герцена, 1/1.
 

Общие показатели маскируют серьезные проблемы в отдельных категориях объектов, подчеркнули в ПТС. «Создаётся впечатление, что город в целом готов к отопительному сезону. Но за общими цифрами скрываются серьёзные проблемы в отдельных категориях объектов. Особенно тревожная ситуация в ведомственном жилом фонде и домах под управлением ЖСК, ТСЖ и при непосредственном управлении. Если эти объекты не успеют подготовиться до начала холодов, это может привести к серьёзным неудобствам для жителей», - отметили на предприятии.

Представители ПТС напомнили, что тепло в батареях - это «не цифра в отчёте, а то, что жильцы чувствуют кожей». «Пока в некоторых домах готовность измеряется единицами процентов, говорить о полной готовности города к зиме преждевременно», -  заключили они.

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