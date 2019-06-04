ЖКХ

«Сбербанк» не поддержит финансирование затрат на капремонт в Псковской области

Представители «Сбербанка» пока отказались поддержать финансирование затрат на капремонт в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом представители банка сообщили на дискуссионной площадке «Современные проблемы управления многоквартирными домами» областного отделения партии «Единая Россия».

«Что касается того, чтобы стать партнером для управляющей компании, то это возможно, если под этим будет экономика. Но на текущий момент нет никакого готового продукта. И ни в одном банке такого нет, чтобы поддерживать финансирование затрат капремонта. Чисто гипотетически, понимаем, что это новое направление: счета капремонта, спецсчета. И «Сбербанк» осваивает ее в целом, но пока не готовы ничего предложить. Однако если под этим будет экономика - проблем не будет», - отметили представители банка.

Кроме того, представители «Сбербанка» добавили, что согласны принять участие в разработке предложений по тематике.