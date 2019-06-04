ЖКХ

Для жителей Псковской области озвучили важный документ по оформлению протокола общего собрания собственников

На дискуссионной площадке областного отделения партии «Единая Россия» по теме «Современные проблемы управления многоквартирными домами» обозначили важный документ по оформлению протокола общих собраний собственников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такой документ - приказ Минстроя РФ № 44 (от 28 января 2019 года).

«Приказ Минстроя № 44 - об оформлении протокола общего собрания. Там основные изменения. Например, что теперь протокол должен быть сшит, со всеми приложениями - единым документом. Вот пример детали, которая теперь очень важна», - отметил региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов.

Тут же и. о. председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова высказалась по теме, что сейчас есть проблемы, связанные с хранением таких протоколов. Проблемы заключаются в том, что протоколов настолько много, что они занимают очень много места. На дискуссионной площадке предположили, что вопрос разрешится, если эти документы размещать в интернете. Однако тогда граждан нужно будет знакомить с новым процессом подачи протокола.

Пока же на дискуссионной площадке выдвинули резолюцию по усилению выполнения данного приказа.