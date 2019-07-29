ЖКХ

В Псковской области планируют повысить на 4-5% минимальный взнос на капремонт

В Псковской области размер минимального взноса на капитальный ремонт собираются увеличить на 4 - 5 %. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 1 августа на встрече с журналистами сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергей Грахов.

«При повышении минимального взноса необходимо соблюсти баланс между платежеспособностью населения и экономической эффективностью. Если не соблюдать баланс - полученная сумма не изменится, а количество должников - увеличится. Поэтому будем ровняться на прогнозируемый процент инфляции - 4 - 5%. В таком размере и произойдет повышение, как обычно», - отметил Сергей Грахов.

Председатель комитета отметил, что, скорее всего, размер минимально взноса увеличится с 2020 года.