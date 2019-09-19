ЖКХ

В Пскове предлагают отказаться от использования соли для уборки снега

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов предлагает для уборки снега отказаться от использования соли, а использовать тепло. Такое предложение он озвучил 24 сентября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Мы видим, как весь мир движется в сторону экологии. Сейчас наступает зимний период, а у нас очень неэкологичная уборка города: посыпка дорог и тротуаров всякими реагентами, солью. Многие страны же, чтобы освободить дороги от снега, использую тепло, прогревают нижний слой», - отметил Андрей Тарасов.

Директор управляющей организации добавил, что такой вариант очистки - перспективное направление для развития Псковских тепловых сетей, которое не укрепится без финансовой поддержки от государства: «Это увеличение объемов продаж тепловой энергии, получение дополнительных средств. Наша компания потратила около 350 тысяч рублей на соль, а могла бы - на тепловую энергию».

В качестве тематического примера Андрей Тарасов представил Казань: «В Казани огромные площади используются под «очистку теплом». У нас же такие площади необходимо задействовать в строящихся районах. Например, около реки Великой, где экология особо значима. Кроме власти, в продвижении такой инициативы могли бы помочь и застройщики».