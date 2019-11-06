ЖКХ

Геннадий Григорьев: Главы сельских поселений не смогут в одиночку решить вопрос с несанкционированными свалками

На острую проблему несанкционированных свалок в Псковской области, особенно на сельских территориях, обратил внимание депутат регионального парламента, координатор партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» Геннадий Григорьев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такой вопрос он поднял сегодня, 15 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

«Общаясь с главами поселений, я сделал вывод, что проблема в том, что у них не хватает денежных средств на уборку этих свалок. Региональный оператор сегодня может решить эту проблему, но закон таков, что, если земли принадлежат поселениям, то и проблема должна решаться за счет поселения. Нужно помочь главам поселений решить этот вопрос», - отметил он и попросил предусмотреть дополнительные средства в областном бюджете.

Первый вице-губернатор региона Вера Емельянова заверила, что это предложение будет рассмотрено в рамках работы согласительной комиссии по проекту бюджета.

Добавим, что глава Бежаницкого района Сергей Михеев также коснулся темы мусора в своем выступлении. Он предложил заложить в бюджет средства для оборудования контейнерных площадок. По его словам, никаких средств в поселениях на это нет, и необходимо столетие, чтобы их оборудовать с учетом стоимости - каждая из площадок обходится примерно в 30 тысяч рублей. Также он попросил выделить средства на модернизацию водоснабжения сельских территорий.