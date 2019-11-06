Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Старт «недели №1»
Да будет свет!
Где отпраздновать корпоратив?
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Мембранные сапоги Nordman
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
«Бригадный Подряд» в Пскове
Новогодние программы для детей
Кто такие шабашники?
Ликвидация меховых изделий
Идеальное авто в Автотим
Певица Zivert впервые в Пскове
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Телефон прямого эфира 56-73-72
Реконструкция тротуара за «депутатские» деньги
 
 
 
ещё ЖКХ 06.11.2019 11:432 Псковичи получат в ноябре квитанции нового вида за ЖКУ 15.11.2019 22:460 Геннадий Григорьев: Главы сельских поселений не смогут в одиночку решить вопрос с несанкционированными свалками 15.11.2019 09:030 Услугой «ТП под ключ» в Псковской области воспользовались уже более 450 заявителей 14.11.2019 19:424 Впервые за 6 лет все районы Псковской области получили в срок паспорта готовности к отопительному сезону 13.11.2019 11:432 Псковичи из восемнадцатиэтажки на Михайловской жалуются о сквозняке из-за выбитых окон и дверей 13.11.2019 10:370 Новые очистные сооружения планируется построить в следующем году в Плюсском районе
 
 
 
Самое популярное 13.11.2019 11:2437 Глава Печорского района обложил матом сотрудника полиции. ВИДЕО 14.11.2019 21:286 В Пскове стали реже ходить городские автобусы 14.11.2019 19:0323 Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района 14.11.2019 14:370 Единственный в России Rolls Royce Silver Spur был найден в псковском сарае и продан за 300 тысяч рублей 13.11.2019 17:2358 Главой города Пскова избрана Елена Полонская
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Геннадий Григорьев: Главы сельских поселений не смогут в одиночку решить вопрос с несанкционированными свалками

15.11.2019 22:46|ПсковКомментариев: 0

На острую проблему несанкционированных свалок в Псковской области, особенно на сельских территориях, обратил внимание депутат регионального парламента, координатор партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» Геннадий Григорьев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такой вопрос он поднял сегодня, 15 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

«Общаясь с главами поселений, я сделал вывод, что проблема в том, что у них не хватает денежных средств на уборку этих свалок. Региональный оператор сегодня может решить эту проблему, но закон таков, что, если земли принадлежат поселениям, то и проблема должна решаться за счет поселения. Нужно помочь главам поселений решить этот вопрос», - отметил он и попросил предусмотреть дополнительные средства в областном бюджете.  

Первый вице-губернатор региона Вера Емельянова заверила, что это предложение будет рассмотрено в рамках работы согласительной комиссии по проекту бюджета.

Добавим, что глава Бежаницкого района Сергей Михеев также коснулся темы мусора в своем выступлении. Он предложил заложить в бюджет средства для оборудования контейнерных площадок. По его словам, никаких средств в поселениях на это нет, и необходимо столетие, чтобы их оборудовать с учетом стоимости - каждая из площадок обходится примерно в 30 тысяч рублей. Также он попросил выделить средства на модернизацию водоснабжения сельских территорий.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 915 человек
15.11.2019, 23:360 Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 миллионов рублей 15.11.2019, 23:010 Русских обережных кукол покажут на выставке в Пскове 18 ноября 15.11.2019, 22:480 В Псков прибыл чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет». ФОТО 15.11.2019, 22:460 Геннадий Григорьев: Главы сельских поселений не смогут в одиночку решить вопрос с несанкционированными свалками
15.11.2019, 22:341 Псковичам напоминают, как записаться на прием в Кадастровую палату 15.11.2019, 22:180 «Союз Женщин России» попросил власти помочь с финансированием благоустройства Лямоновского парка в Красногородском районе 15.11.2019, 22:020 Международный фестиваль колокольного звона вновь пройдет в Пскове 15.11.2019, 21:573 «Акценты» Донецкого: Матерящийся чиновник из Печор, женский лик Пскова и Пушкинский театральный фестиваль в июне
15.11.2019, 21:560 На улицах псковского микрорайона Соколицы ограничат скорость движения транспорта 15.11.2019, 21:420 Родители финских школьников назвали русский язык вторым по важности для изучения в начальной школе 15.11.2019, 21:370 Рейтинг политической активности. 8-15 ноября 15.11.2019, 21:050 Более 800 нарушений при использовании земельных участков выявили сотрудники Росреестра в Псковской области
15.11.2019, 20:490 В псковском УГХ отчитались о выполнении работ, запланированных комиссией по ОБДД 15.11.2019, 19:581 Росстат заверил, что россиян не будут штрафовать за отказ от переписи в 2020 году 15.11.2019, 19:5215 «Единая Россия» приостановила полномочия секретаря Печорского отделения партии Сопотова 15.11.2019, 19:390 В Псковской области закрыта очередь по обеспечению инвалидов многофункциональными кроватями
15.11.2019, 19:290 Псковские медики смогут проходить обучение в Национальном исследовательском центре онкологии в Петербурге 15.11.2019, 19:171 Псковское УГХ: Мы готовы к содержанию улично-дорожной сети в зимний период 15.11.2019, 18:590 Губернатора попросили договориться с президентом о выделении средств на закупку оборудования для Псковской поликлиники 15.11.2019, 18:550 Молодая автоледи на ИЖ-2126 перевернулась в Великолукском районе. ФОТО
15.11.2019, 18:451 Названы угрожающие личной жизни россиян растения 15.11.2019, 18:311 Почти 400 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 15.11.2019, 18:170 Себежанка победила по итогам международного конкурса вокалистов в Чехии 15.11.2019, 17:570 До -1 похолодает в субботу в Псковской области
15.11.2019, 17:562 Путешествующие по России туристы с декабря смогут получать рассылку на телефон о музеях региона, в который приехали 15.11.2019, 17:510 Сотрудники кадровой службы ИК-2 провели выездную ярмарку вакансий 15.11.2019, 17:463 Себежская прокуратура требует закрыть сайт с продажей паспортов 15.11.2019, 17:440 Телеканал «Звезда» снимет документальный фильм о подвиге 6-й роты
15.11.2019, 17:400 В Пскове могут провести эксперимент по организации кругового движения на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса 15.11.2019, 17:350 На участке улицы Красноармейская набережная ограничат скоростной режим 15.11.2019, 17:344 Псковской области в 2020 году снова придется взять коммерческий кредит, чтобы покрыть дефицит бюджета 15.11.2019, 17:241 Псковские пенсионеры и студенты построят «мост взаимопонимания» при поддержке «Единой России»
15.11.2019, 17:210 В Пскове снова изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Труда и Школьной 15.11.2019, 17:2030 Сайт псковского губернатора «переезжает» из-за шантажа со стороны уволенного чиновника 15.11.2019, 17:170 Прокуратура: Великолукский филиал ПГУПС осуществляет медицинскую деятельность по адресу, не указанному в лицензии 15.11.2019, 17:161 Стоянку транспорта запретят в Пскове на участке улицы Петровской
15.11.2019, 17:160 Через российско-белорусскую границу в Псковской области не пропустили 348 кг сырокопченой колбасы 15.11.2019, 17:140 21-летний великолучанин сорвался с четвертого этажа недостроенного корпуса Великолукской межрайонной больницы 15.11.2019, 17:091 В Псковском филиале Академии ФСИН России встречают День ветерана уголовно-исполнительной системы 15.11.2019, 17:041 На перекрестке Стахановской и Металлистов в Пскове установят знаки «Остановка запрещена»
15.11.2019, 17:010 Представитель Минобрнауки на конференции в ПсковГУ: Для предотвращения фальсификаций необходимо развивать общие исследования архивных документов 15.11.2019, 16:590 В ИК-5 УФСИН России по Псковской области налажен выпуск упаковочных брусков 15.11.2019, 16:550 Почти 860 млн рублей потратят в Псковской области в 2020 году на реализацию нацпроекта в сфере здравоохранения 15.11.2019, 16:540 Экологический урок организовал для псковских школьников партпроект «Чистая страна»
15.11.2019, 16:530 Около 900 млн рублей получат жители Псковской области в виде налоговых вычетов в следующем году 15.11.2019, 16:530 В Псковской области началась «Зимняя рыбалка» 15.11.2019, 16:460 Минпросвещения объявило о запуске конкурса сочинений «Без срока давности» на конференции в ПсковГУ 15.11.2019, 16:450 Собственников исторических усадеб могут освободить от налога на землю
15.11.2019, 16:450 Интерактив: «Комфортная» городская среда на улице Евлентьева 15.11.2019, 16:440 Рост доходов консолидированного бюджета Псковской области на 2020 год в основном связан с увеличением отчислений по акцизам 15.11.2019, 16:390 Псковичи попросили «лежачих полицейских» на перекрестке Петровской и Красноармейской 15.11.2019, 16:380 Эксперты назвали самые подделываемые документы в России
15.11.2019, 16:380 Осужденного ИК-5 оштрафовали за демонстрацию татуировок в виде фашистской символики 15.11.2019, 16:380 В Пскове установят несколько новых искусственных неровностей 15.11.2019, 16:310 Андрей Турчак: «Единая Россия» представит новую модель общественных приемных партии 15.11.2019, 16:130 Столетие отмечает клинико-диагностическая лаборатория Псковской областной больницы
15.11.2019, 16:100 В Пскове не будут восстанавливать пешеходный переход на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова 15.11.2019, 16:100 Псковская городская поликлиника приглашает на выездную вакцинацию против гриппа и диспансеризацию 15.11.2019, 16:070 В Пскове проходят публичные слушания по проекту областного бюджета 15.11.2019, 16:020 В Пскове подвели итоги конкурса чтецов по Брайлю
15.11.2019, 16:010 Псковские налоговики проинформировали работников Пенсионного фонда о начисленных налоговых платежах 15.11.2019, 15:590 «Диалог на равных» с псковскими студентами провел Герой России Алексей Романов 15.11.2019, 15:590 Ликвидация склада меховых изделий пройдет в Пскове 15.11.2019, 15:570 Псковских участковых поздравили с профессиональным праздником
15.11.2019, 15:570 От воспитательного воздействия до лишения свободы: В Пскове будут судить школьника, ударившего незнакомца 15.11.2019, 15:420 Роспатент признал Псковскую область местом происхождения уникальных товаров - столбушинского звара и сбитня 15.11.2019, 15:313 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 15.11.2019, 15:230 Профессор Борис Ковалев: Российской академической науке давно пора выйти из «Башни слоновой кости»
15.11.2019, 14:550 ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет 15.11.2019, 14:341 С помощью Яндекс.Карт теперь можно увидеть псковские улицы глазами водителя 15.11.2019, 14:233 Сериал «Ликвидация» 15.11.2019, 14:110 Минтруд начал разработку мер безопасности для работы с беспилотниками
15.11.2019, 14:066 Лев Шлосберг подтвердил, что его кандидатура рассматривается на должность председателя партии «Яблоко» 15.11.2019, 14:010 «Что далее? А далее зима…» - Псковский театр драмы представляет декабрьскую и новогоднюю праздничную январскую афишу 15.11.2019, 13:570 В Госдуме предложили уточнить правила раздела имущества супругов 15.11.2019, 13:550 Великолучанин выплатил штраф за материальный ущерб, чтобы избежать ареста автомобиля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.