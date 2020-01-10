ЖКХ

За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом

Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре, пишут «Известия».

Законопроект поручено подготовить Минстрою, который представит его в кабмин уже в марте этого года.

Нововведение в законодательство готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях. Депутаты считают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ очень актуальна для многих российских регионов.

Однако в ОНФ отмечают, что один закон ситуацию в отрасли вряд ли изменит, и правительству лучше поработать над повышением доходов россиян.