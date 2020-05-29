ЖКХ

8 детских садов, 5 школ, спортивный и медицинский центр появятся в Псковской области к 2024 году

Активно продолжается работа с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Псковская область занимает одно из лидирующих мест по объему получаемых средств и качестве реализации совместных с Фондом проектов. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках отчета о работе за 2019 года сегодня, 2 июня, на очередной сессии Псковского областного Собрания.

«Мы уже получили финансовую поддержку на модернизацию систем теплоснабжения и водоотведения в Пскове, Великих Луках, Гдове, Острове на общую сумму более 620 млн рублей, а общая стоимость проектов составляет более 1 млрд рублей. По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году благоустроено 78 общественных и дворовых территорий на сумму 192,4 млн рублей», - заявил глава региона.

По Северо-Западному федеральному округу по итогам 2019 года Псковская область заняла первое место по приросту объема жилищного строительства. В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» площадь расселенного аварийного жилья составила 831 кв. м, это 141% от планового значения.

По региональному проекту «Жилье» в 2019 году объем жилищного строительства равен 253 тыс. кв. м, что составляет 112 % от целевого показателя.

«В 2019 году успешно реализовывались федеральные проекты «Жилье» и «Ипотека»: показатель по вводу жилья был превышен на 15,9%; по количеству ипотечных кредитов – также превышение, на 40,4%, это 4 тыс. 600 договоров. Наиболее крупными застройщиками выполняется 8 проектов комплексного освоения территорий. В рамках их реализации до 2024 года планируется ввести более 1 млн 800 тыс. кв. м жилой площади, оснащенной необходимой инфраструктурой, 8 детских садов, 5 школ, спортивный и медицинский центр», - заключил Михаил Ведерников.