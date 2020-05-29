ЖКХ

Псковский губернатор: К нашему регоператору есть весомый перечень объективных претензий

К нашему регоператору тоже есть весомый перечень объективных претензий, который отдельно отрабатывается вместе с главами районов. Об этом заявил губернатор Псковской области в рамках ежегодного отчета о работе за год на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«В 2019 году Псковская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Переход был непростой, и эта история не только про наш регион. На начало года в Совете Федерации сообщили, что 21 региональный оператор в 17 субъектах находится на грани банкротства», - заявил глава региона.

Тем не менее, он отметил, что положительные результаты есть. За время работы регоператора охват услуги увеличился в 7,5 раз (с 303 до 2287 населенных пунктов).

На 1 января услугой обеспечено 87,3% населения. Для транспортирования ТКО используется 159 единиц специальной техники, из которых 79 единиц приобретено Региональным оператором.

Объем инвестиций Регионального оператора составил более 300 млн рублей. Открыто 2 Центра обслуживания клиентов ООО «Экопром» в Пскове и в городе Великие Луки.

«В настоящее время у регоператора действительно имеется задолженность перед субподрядными организациями. Основной причиной возникновения кредиторской задолженности является низкий уровень внесения потребителями платы за предоставленную услугу – собираемость составляет 74%. Перед оператором поставлена задача активизировать взаимодействие с главами муниципальных районов по составлению актуальной адресной базы клиентов», - пояснил губернатор.

При этом нужно отметить, что в результате общей работы задолженность регоператора постепенно начала снижаться: если на конец марта она составляла 226 млн рублей, то на 20 мая уже 129 млн рублей.