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ЖКХ

Судьба мусоропроводов

23.06.2020 18:59|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 23 июня. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой вопрос с мусоропроводами в многоквартирных домах.

За полтора года, прошедших после внедрения мусорной реформы в нашей стране, очевидно - быстрого прорыва в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами не случилось. Некоторые субъекты до сих пор не включились в реформу, а там, где она стартовала, за истекший период если хуже не стало, то и улучшений нет: выбраны региональные операторы, которые определились со своими подрядчиками, редкий случай, что строятся заводы по переработке ТКО, мусоросортировочные комплексы. Самый важный и самый нижний ярус обращения с отходами, как правило, выпадает везде: первичная сортировка. Для нее нет инфраструктуры, воспитания и стимулирования. Чтобы люди сортировали мусор самостоятельно, вблизи многоквартирных домов необходимо создавать контейнеры для разных видов отходов, проводить разъяснительную работу и стимулировать рублем - понижать тариф для разделенного мусора. На примере нашего региона все это - пока мечты.

Правительство страны вышло с предложением: в строящемся жилье не делать мусоропроводы. Логика в том, что, пока существует мусоропровод, людей невозможно сподвигнуть к сортировке мусора, проще ведь все в один пакет и в мусоросборник. Если последнего не будет физически, а во дворе создать инфраструктуру, то процесс пойдет быстрее. Возможно, и так. Но что делать с мусоропроводами в существующем жилом фонде? Как жильцам найти консенсус? Избавиться от мусоропровода - полдела, а будет ли у людей желание сортировать мусор и инфраструктура для этого? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

В Пскове есть примеры отказа жильцов от мусопровода, и они не единичны, сообщил нашей программе депутат городской Думы, председатель Клуба МКД Валерий Тюменцев. Он является сторонником отказа от мусоропроводов, считает их «прошлым веком» и препятствием для цивилизованного обращения с ТКО. Во многих скандинавских странах, рассуждает Валерий Тюменцев, строить жилье с мусоропроводами запрещено. По его мнению, ничего, кроме мнимого комфорта и проблем, они не доставляют и псковичам.

В целом, к этой идее я отношусь положительно, потому что в современной недвижимости редко, где встретишь мусоропровод. Мир пошел по пути отказа от мусоропроводов при строительстве новых домах. В некоторых странах, например, в Германии, Исландии, строительство жилого сектора с мусоропроводами вообще запрещено. Я вижу здесь несколько причин. Это, в первую очередь, экология. Если в доме есть мусоропровод, то невозможен раздельный сбор мусора. Если новый дом строится с мусоропроводов, естественно, отодвигается возможность жильцам относиться ответственно к раздельному сбору мусора. Второе - это, конечно, антисанитария. Это запахи, крысы, тараканы. Тот контейнер, в который происходит сбор мусора из мусоропровода, - это источник повышенной пожарной опасности. Кроме того, дома с мусоропроводами дороже в обслуживании, потому что это промывка, дополнительная дезинфекция, уборка. В настоящее время мы наблюдаем, что жильцы новостроек и вторичного жилья массово отказываются от уже существующих мусоропроводов. Для этого они проводят собрание жильцов и заваривают ковши, потому что мусоропровод - источник дискомфорта и антисанитарии. Я наблюдаю за некоторыми ситуациями и вижу, что часть жильцов «за» отказ от мусоропровода, в основном, это жители нижних этажей, а часть против - это жители верхних этажей. Естественно, им это удобнее, не нужно переобуваться, взял тапочки, выкинул мусор, все рядом. Для того, чтобы прийти к консенсусу, необходимо создавать советы домов, выбирать грамотных, инициативных председателей, которые, общаясь с органами власти, обслуживающими организациями, будут помогать жителям дома решать их проблемы и вопросы. Наша задача - помогать организации таких советов, чтобы в каждом многоквартирном доме был совет дома, председатель, который, взаимодействуя на определенных площадках, получал опыт и помогал жителям решать совместно проблемы и вопросы, которые у них возникают.

Руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов согласен с предложениями правительства избавится от мусоропроводов, но лишь в тех многоэтажках, которые планируется возводить, и с условием продуманной инфраструктуры рядом с ними. В ныне существующих домах нужно все оставить, как есть. С точки зрения Андрея Тарасова, все продумано и не стоит бояться крыс, тараканов и зловонного запаха. Но при этом нужно обустраивать площадки для накопления сортированных ТКО во дворах.

Чтобы поэтапность была, нужно в старом жилом фонде мусоропроводы оставить для несортированного мусора, и сбор несортированного мусора, в том числе бытовых жидких отходов, то есть остатки еды, чтобы они собирались так, как собираются, потому что грамотно сделана вытяжка в этих домах, и мусор не пахнет практически. Самое главное, что и тараканы там не заводятся. Для сортированного мусора сделать уже контейнерные площадки, чтобы он собирался и вывозился отдельно. Это что касается старого жилфонда. По новому жилфонду - можно отказаться от мусоропровода, при этом проектирование контейнерных площадок должно происходить таким образом, чтобы запах выводился высоко вверх, чтобы не было запаха возле контейнерных площадок.

Общественник и эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов, в отличие от Андрея Тарасова, называет адом наличие мусоропровода в многоэтажке. Даже если посчитать экономику, говорит Алексей Кириллов, наличие мусоропровода жильцам не выгодно: 20% оплаты обслуживания дома идет именно на его содержание. А на эти деньги, рассуждает эксперт, много чего можно улучшить в многоэтажке, если грамотно и рачительно распорядиться этими средствами. 

Мне понятно, откуда вообще эта дискуссия пошла, и почему правительство заговорило сейчас об этом. Потому что у нас все дома с мусоропроводом - это невозможность раздельного сбора мусора, потому что все кидается в одну кучу, проблемы с регоператором постоянные, проблемы с вывозом крупногабаритного мусора постоянные, проблемы с собственниками-жильцами постоянные. Саму дискуссию я понимаю. Теперь вопрос - что с ними делать? Я, как бывший директор управляйки, сам встречался с собственниками, и в каждом доме на первом собрании собственников обсуждался вопрос, что делать с мусоропроводом. Дом только что сдан в эксплуатацию, а собственники сразу же ставят на голосование вопрос о том, нужен им мусоропровод или нет. И всегда мнения делились 50 на 50. Очень жаркие дискуссии были, они меньше спорили по поводу тарифов в управлении. И до сих пор такие споры идут. Что делать? Единственный способ - заварить мусоропроводы. Как в старых пятиэтажках, девятиэтажках в Пскове, уже неоднократно эти решения принимались. Не будем говорить о раздельном сборе мусора как об основной теме. Это один из аргументов. Кроме этого, есть куча дополнительных аргументов - это и антисанитария, которая происходит из-за ненадлежащего исполнения обязательств по содержанию мусоропровода, куча всяких опасений с инфекционными заболеваниями. Много аргументов «против», аргументов «за» намного меньше. Раздельный сбор мусора - один из кирпичиков против установки мусоропровода. Если государство говорит, что необходимо внедрять этот раздельный сбор мусора, в конституцию вносят эти поправки, то здесь мусоропровод один из самых больших камней преткновения.

За строительство новых домов без мусоропроводов выступает и руководитель компании «Экопром» - регионального оператора по ТКО Сергей Пайст. Он это мотивирует аналогичным опытом в европейских странах. По мнению Сергея Пайста, запрет на использование мусоропроводов в многоэтажках нужно было бы ввести еще до старта мусорной реформы. Руководитель регионального оператора уверен, что избавляться от мусоропроводов необходимо и в действующем жилом фонде. Однако, как только собственники поймут, что оборудование мест накопления отходов будет за их счет, никто на это не пойдет, комментирует Сергей Пайст.

Вопрос отдать на усмотрение собственников многоквартирных домов. Пусть они примут решение, как они хотят жить. Вероятнее всего, единогласного решения о том, что нужно ликвидировать мусоропровод, принято не будет. Потому что такое уже было в 2018 году, депутаты по городу Пскову проводили собрания с собственниками жилья, и однозначности там не было, все делились 50 на 50. Это нужно либо регулировать федеральным законодательством, либо собственники многоквартирных домов должны приходить к единому мнению. Заварить мусоропровод - это половина истории. Сразу возникнет вопрос о наличии контейнерной площадки, которая должна быть закрыта. Ее нужно построить, оборудовать специальными средствами контроля доступа, там должны находиться специальные емкости, чтобы организовывать раздельный сбор отходов. Здесь как всегда будет вопрос выделения земельного участка. Далее затраты на строительство, которые вроде как лягут на плечи собственников многоквартирного дома. Я уверен, что не каждый захочет в этом участвовать, зачем что-то менять.

На сегодняшний день согласно законодательству площадки для накопления ТКО организуются за счет средств собственника земельного участка, на котором они возводятся, поясняет председатель комитета по строительству и ЖКХ области Сергей Грахов. Он является сторонником избавления от мусоропроводов, но подчеркивает: поэтапного и не за счет граждан. В качестве поощрения Сергей Грахов предлагает выделять гранты на оборудование мусорных площадок или делать их за счет бюджета, в случае, если люди готовы отказаться от мусоропровода и перейти к раздельному сбору ТКО.

Здесь нельзя использовать конкретно запретительные меры, необходимо подойти взвешенно. Должны быть оборудованы конкретные площадки, на это требуются деньги. К тому же, многие люди не захотят это сразу сделать. Изначально, это должна быть рекомендательная норма, какой-то поэтапный переход до введения полного запрета. В конце концов люди сами дойдут до того, что без мусоропровода удобнее входить в экологическую реформу. Не секрет, что мусоропроводы привлекают мелких грызунов, это определенного рода антисанитария, которая искусственно создается в подвале любого дома, где находятся приемочные контейнеры. Есть определенные сложности с тем, чтобы эксплуатировать эти мусоропроводы. Тот, кто живет в таких многоквартирных домах, знает, особенно когда ждешь лифт, и тут такой грохот - кто-то выкинул пакет с мусором с верхнего этажа. Это тоже неудобно. Люди к этому придут, я уверен, инициатива достаточно правильная, но нельзя одномоментно все запретить, здесь должен быть переходный период - год, два, три - чтобы это было не жестко и не вызвало недовольство людей.

Пойдет ли правительство на то, чтобы установить для отказа от мусоропроводов переходный период в несколько лет? - вопрос открытый. Но, судя по практике последних лет, скорее нет. Зачем тратить время, когда все можно решить быстро и без особых затрат? В конце концов, если так и произойдет, то это не будет первый случай, когда гражданам не просто навяжут директивно не самое популярное решение, а обяжут еще и взять на себя все расходы. Так или иначе заплатят люди, ведь если даже оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора будет за счет бюджетных средств, то это все равно за счет средств налогоплательщиков. Впрочем, пока это всего лишь предположение. Будем наблюдать за развитием темы.

Теги: #ЖКХ #эхо москвы в пскове #Дневной дозор #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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