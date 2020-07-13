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Игорь Максимов: Концессия — прогрессивная форма взаимодействия власти и частного капитала

Концессия — прогрессивная форма взаимодействия власти и частного капитала. Такое мнение высказал на сессии Псковской гордумы и. о. директора предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, отвечая на вопрос депутатов о его мнении по поводу возможной передачи предприятия в концессию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сама по себе концессия — новая, прогрессивная форма управления. Остальное — политика», - заявил Максимов. Важным он считает, что организационно-правовая форма предприятия в течение трех лет меняться не может. «Как человек, который знал и видел пример концессий, могу сказать, что это очень нормальная, прогрессивная форма нынешнего взаимодействия власти и частного капитала», - подытожил и. о. руководителя предприятия.

Между тем депутат Григорий Турчин напомнил о существовании примеров, когда «после концессии некоторые предприятия не расцвели». Максимов назвал этот вопрос «тонким» и связанным со «справедливыми, понятными и открытыми расчетами». Он отметил, что важно «не путать свое добро с чужим» на этапе договоренностей сторон, участвующих в концессии.