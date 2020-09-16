ЖКХ

Названы районы Псковской области с низкими темпами подготовки к отопительной сезону

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов не видит 100-процентного получения паспортов готовности к отопительной сезону. Об этом с заседания комиссии при администрации региона по подготовке и прохождению отопительного периода, которое проходит 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я бы не сказал, что положение критическое, но не вижу 100-процентного получения паспортов готовности», - сказал Василий Осипов. По его словам, нет паспортов готовности в Невельском, Пыталовском, Островском и Куньинском районах.

«Учитывая ту ситуация, которая складывается с "ковидом", и те сложности, которые были по окончанию прошлого отопительного сезона, прошу глав администраций взять под личный контроль ситуацию с температурой в детсадах, школах, медицинских учреждениях», - отметил он. Василий Осипов попросил глав муниципалитетов отслеживать прогноз погоды и быть готовыми в кратчайшие сроки начать подачу теплу в социальные учреждения и жилые дома.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов назвал районы, где отмечаются низкие темпы подготовки к отопительному сезону: Новорожевский (готовность - 58%), Плюсский (71%), Дедовичский (72%), Опочецкий (73%) и Дновский (75%).

«Просьба - ускориться, - подчеркнул Сергей Грахов. - Перед нами стоит задача прошлого года - получить 100% паспортов готовности».