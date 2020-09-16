ЖКХ

23 млн рублей направили на ремонт объектов теплоснабжения в Псковской области

23 млн рублей направлено на ремонт объектов теплоснабжения в Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на заседании комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«23 млн рублей направлено на ремонт котельных, дымовых труб и тепловых сетей», - уточнил Сергей Грахов.

Кроме того, он рассказал, что в Дедовичах уже с 17 сентября введут режим периодического протапливания, а с 21 сентября в Плюссе начнут запуск отопления в социальных учреждениях.