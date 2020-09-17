ЖКХ

Александр Братчиков подписал постановление о начале отопительного сезона в Пскове

Глава администрации Пскова Александр Братчиков подписал постановление о начале отопительного сезона 2020-2021 годов в Пскове. Документ опубликован на официальном интернет-портале городской администрации сегодня, 17 сентября.

«Всем производителям теплоносителя и абонентам независимо от форм собственности иметь полную готовность к подаче и приему теплоносителя в соответствии с планом, утвержденным постановлением администрации города Пскова от 7 июля 2020 года №927 "О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов"», - говорится в документе.

Согласно постановлению, включение систем теплоснабжения в соответствии с температурой наружного воздуха и нормами СНиП на объекты социальной сферы осуществят с 17 сентября, а на объекты жилищного фонда - с 28 сентября.

Организация и координация взаимодействия предприятий и организаций в отопительном периоде 2020-2021 годов возложена на заместителя главы администрации города Пскова Елену Жгут. Постановление вступило в силу.