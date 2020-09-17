ЖКХ

В России начали действовать новые правила поверки бытовых счетчиков

В четверг, 24 сентября, в России начали действовать новые правила поверки бытовых счетчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.

Абрамов отметил, что вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений. По его словам, такая регистрация будет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. При этом бумажные свидетельства о поверке счетчиков станут выдавать только по желанию пользователей, они будут иметь информационный характер, указал глава ведомства.

Результаты метрологических работ будут передаваться в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»). Без этого они будут не действительны, добавил Абрамов.