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ЖКХ

Пять домов в Пскове ожидают подключения отопления

15.10.2020 18:47|ПсковКомментариев: 0

Пять домов в Пскове ожидают подключения отопления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ (органов местного самоуправления) Пскова, начало отопительного сезона и ход решения выявленных в процессе него проблем обсудили участники совещания, которое состоялось в четверг, 15 октября, под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Как доложил заместитель начальника управления городского хозяйства Антон Ляугминас, на сегодня во все многоквартирные дома, обслуживаемые котельными муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», налажена подача теплоносителя. Исключение - дом №21 по ул. Гражданской, где продолжается капремонт в рамках региональной программы капитального ремонта. Подрядчик уже завершает все запланированные работы и обещает, что в воскресенье, 18 октября, внутридомовые сети будут полностью готовы к приему теплоносителя.

Кроме того, на сегодняшний день продолжают оставаться без тепла 4 дома по ул. Шоссейной, обслуживаемых котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс». В настоящее время на данной котельной производится замена оборудования, которую планируется завершить в первой половине ноября. Но, по словам представителя собственника, не позднее 20 октября эти дома начнет временно обслуживать мобильная котельная, и таким образом в данных домах тоже появится отопление.

Участники совещания также проанализировали структуру обращений граждан на сайт губернатора и другие социальные сети, связанных с началом отопительного сезона. Большинство таких жалоб были связаны с развоздушиванием внутридомовых систем отопления, но в некоторых говорилось о чрезмерной жаре в квартирах. В таких случаях псковичам давались разъяснения по поводу действующих норм СанПиНа, а также рекомендации в первую очередь обращаться по подобным поводам в свою управляющую компанию. Так как «Псковские тепловые сети», чьи котельные обеспечивают подачу тепла в большинство МКД Пскова, отвечают лишь за доставку теплоносителя до границы сетей, входящих в состав общего имущества дома, а не за обслуживание внутридомовых инженерных сетей и прочего оборудования МКД.

Теги: #отопительный сезон #Псковпассажиравтотранс #ОМСУ #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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