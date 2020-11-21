ЖКХ

Из Печор за день вывезли более 30 кубометров крупногабаритных отходов

Очередное масштабное мероприятие по вывозу крупногабаритных отходов провели в Печорах сегодня 25 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО, за день из городского поселения совместными усилиями муниципалитета и ООО «Экопром» было вывезено более 30 куб. м крупногабаритных отходов.

В последнее время количество отходов в Печорах выросло, отмечает регоператор: местные жители массово выбрасывают пришедшую в негодность мебель и технику. Заполнение контейнерных площадок происходит в ускоренном режиме, поэтому кратность вывоза крупных отходов была увеличена.

Для выполнения работ привлекается новая спецтехника регоператора. В этом году компания закупила пять специализированных машин Ford Cargo с установкой McNeilus, позволяющих спрессовывать крупногабаритные отходы на месте их сбора.

Директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселев подчеркнул, что установка новых мусоровозов может справиться как со старыми диванами, так и с ветками или древесными отходами. Инновационная техника позволит региону нарастить темпы ликвидации несанкционированных свалок.